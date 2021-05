Lumezzane, ancora uno schianto fatale: vittima un 21enne. Sesta tragedia in 7 giorni

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade della provincia di Brescia. Un altro incidente - in una settimana funestata dai lutti - è capitato questa mattina verso le 8.45 nella frazione Fontana di Lumezzane, in via Padre Bolognini.

Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita finendo contro il muro di un'abitazione all'altezza di una curva a sinistra.

Sul posto per capire la dinamica dell'incidente e per i rilievi la polstrada di Brescia e i vigili del fuoco. Vani purtroppo i soccorsi: per il ragazzo al volanta di una Mini non c'è stato nulla da fare

Quattro le vittime di incidenti stradali nel bresciano tra venerdì e domenica: l'ultimo sabato sera, a Calvagese dove perso la vita il giovanissimo Yessin Bargaoui (14 anni) che viaggiava in sella al suo scooter tra Carzago e Mocasina. A questi si aggiungono gli esiti tragici dell'incidente di martedì a Montichiari e quest'ultimo, appena accaduto a Lumezzane.

