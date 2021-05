Nuova tragedia in Libia: 50 migranti morti in naufragio

Cinquanta migranti, fra cui alcuni egiziani, sono morti al largo della Libia in seguito al naufragio dell’imbarcazione su cui viaggiavano. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa libica, citata da Al Arabya in un Tweet.

Intanto, i 95 migranti da ieri mattina alla deriva su un barcone al largo della Libia, sono stati intercettati in mare ieri sera e riportati a Tripoli dalla Guardia costiera libica. Lo rendono noto fonti dell’Unhcr del Paese africano. Personale dell’agenzia Onu per i rifugiati ha fornito coperte, acqua e assistenza medica. Sul posto erano presenti due mercantili italiani e le Ong avevano chiesto il loro intervento per evitare il ritorno in Libia definito «porto non sicuro».

