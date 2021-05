Ponte sullo Stretto, Prestigiacomo: "Le tre campate? Una truffa!"

"Se fosse veramente questa la strada intrapresa dal governo, sarebbe una truffa ai danni dei siciliani e dei calabresi. Rimettere in discussione il progetto esistente, parlare di un progetto del ponte a tre campate, significherebbe dilungare i tempi all'infinito, e così dopo i danni, ecco la beffa: tutti apparentemente d'accordo a farlo, sapendo che non lo si vuol fare. Noi non ci staremo". Queste le dichiarazioni "a caldo" di Stefania Prestigiacomo, sulla questione del collegamento stabile nello Stretto.

La deputata di forza italia annuncia di aver chiesto, insieme con la collega messinese Matilde Siracusano, un'audizione immediata in commissione trasporti alla camera del ministro Enrico Giovannini, invitandolo a presentare la relazione della commissione incaricata di studiare le soluzioni per l'attraversamento stabile tra Sicilia e Calabria.

"Il tema è serissimo, non si può continuare a giocare - insiste l'ex ministra -, che facciamo, tra uno o due anni verrà un altro governo, con un'altra commissione, a dirci che è ancora meglio un ponte a quattro o cinque campate? C'è un progetto definitivo, già approvato, che era stato oggetto di una gara d'appalto vinta. Lo si riprenda, lo si aggiorni e lo si attui. Non ci sono altre strade percorribili".

