Cagliari: festa di nozze finisce in tragedia, travolge e uccide il rivale in auto

Doveva essere un giorno di felicità per celebrare il matrimonio appena nato tra due amici, ma la festa di nozze si è trasformata in tragedia nel Cagliaritano quando due degli invitati al banchetto hanno iniziato litigare e infine uno di loro ha investito il rivale in auto e lo ha ucciso.

L'assurda storia avvenuta a Quartu Sant'Elena, nella città metropolitana di Cagliari, dove nelle scorse ore i carabinieri hanno arrestato il presunto autore del delitto, il 41ene Osazee Igbinoghodu, con l'accusa di omicidio volontario del connazionale Friday Oshoman, 37 anni.

L'assassinio si è consumato nella notte tra lunedì e martedì al termine del banchetto di nozze in un locale di Quartu, aperto nonostante le limitazioni legate al Covid.

Le motivazioni precise del delitto non sono ancora state del tutto chiarite ma, tra vittima e omicida, entrambi nigeriani, c'era stata una lite molto accesa durante la festa di nozze. Al termine della festa, il 37enne si era incamminato a piedi verso il centro di accoglienza di Quartu dove alloggiava.

Il 41enne però lo avrebbe inseguito al volante della sua auto e, dopo averlo raggiunto nella zona industriale cagliaritana, lo avrebbe investito e ucciso.

Il 41enne ha travolto in retromarcia con l'auto il 37enne, schiacciandolo contro un muro con forza.

Un impatto così violento che la stessa auto si è ribaltata su un fianco e il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo. Il 41enne a questo punto si è dileguato a piedi sfondando a calci il parabrezza anteriore.

Quando i carabinieri si sono messi sulle sue tracce attraverso la targa del veicolo, l'uomo si è presentato in caserma dicendo di aver avuto un incidente perché ubriaco ma ai militari è bastato poco per ricostruire la vicenda attraverso anche le testimoniane di altri connazionali presenti al matrimonio. L'uomo quindi è stato arrestato e condotto in carcere

