Omicidio Cerciello, condannati all'ergastolo i due ventenni americani

Condanna all’ergastolo per gli americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega e il ferimento del collega Andrea Varriale. Lo ha deciso la prima corte d’assise di Roma dopo una camera di consiglio di 13 ore. «E' stata una sentenza severa ma corrispondente al delitto atroce che è stato commesso. Si tratta di una pena adeguata alla gravità del fatto, compiuto da due imputati che non hanno dato alcun segno di pentimento». Così l’avvocato Franco Coppi, difensore di parte civile della famiglia Cerciello, commenta gli ergastoli inflitti dalla corte d’assise di Roma nei confronti degli americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth.

«Questa sentenza è una vergogna per l’Italia con dei giudici che non vogliono vedere quello che è accaduto durante le indagini e durante il processo. Non ho mai vista una cosa simile. Abbiamo assistito al solito tandem procura-giudici». E’ il commento durissimo dell’avvocato Renato Borzone, difensore di Finnegan Lee Elder dopo la condanna all’ergastolo. «C'è un ragazzo di 19 anni che è stato aggredito», ha aggiunto il penalista, che ha annunciato ricorso in appello.

Alla lettura del dispositivo della sentenza della Corte d’assise che ha condannato all’ergastolo i due americani, Rosa Maria Esilio, vedova del carabiniere Mario Cerciello Rega, è scoppiata in lacrime e ha stretto in un abbraccio intenso Paolo, il fratello della vittima.

