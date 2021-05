Covid, Galli spiega perché si dovrebbe mantenere il coprifuoco la sera

«Il coprifuoco è un disincentivo a muoversi la sera, non dovrebbe essere difficile da capire. Se poi se ne vuole fare una polemica di tipo politico, è un altro discorso». Lo ha ribadito l’infettivologo Massimo Galli intervenendo ad «Agorà» su Raitre. «Sono quattro le condizioni che determinano contatti tra la popolazione - ha ricordato Galli -, in cui ci si "mischia" con gli altri con o senza precauzioni, o con livelli diversi di precauzioni: andare al lavoro e a scuola, stare al lavoro o a scuola, tornare a casa, uscire la sera e avere relazioni di vario genere. L’unica che può essere sacrificata, anche perchè mescola persone diverse, è l’ultima. Le limitazioni serali servono a questo. Se non si capisce questo...».

Vaccino: Galli, somministrazioni al di sotto del previsto

«La situazione è tendente al bello ma statica e con episodi che procurano elementi di preoccupazione». Massimo Galli, direttore del Reparto di Malattie Infettive all’ospedale «Sacco» di Milano, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi intervenendo ad «Agorà» su Rai3. «Bisogna accelerare la campagna di vaccinazione - ha raccomandato Galli -, le somministrazioni sono un pò al di sotto del previsto:: dobbiamo colmare un disavanzo rispetto alla situazione britannica di oltre 30 milioni di dosi somministrate e l’aritmetica non è una opinione: anche a mezzo milione di somministrazioni al giorno, ci vogliono 60 giorni».

