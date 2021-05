Silvia Aisha Romano ha sposato un amico d'infanzia: matrimonio con rito islamico

Silvia Aisha Romano, la 26enne ex cooperante rapita in Somalia e rilasciata a maggio del 2020, si è sposata con un amico d’infanzia. Le nozze, come riferisce il quotidiano La Stampa, sono state celebrate con rito musulmano. Anche Paolo, questo il nome dello sposo, si è convertito all'Islam per amore, e i due vivono alla periferia di Milano.

Silvia, che adesso fa l'insegnante di lingue, si è sposata a ottobre a Campegine, paese del Reggiano, di cui è originario il marito di Milano. L'incontro con Paolo è avvenuto al rientro di Silvia in Italia e, da quel momento hanno cominciato a frequentarsi.

