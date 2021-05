Coronavirus, Breton commissario Ue: "Non rinnoviamo contratto con AstraZeneca"

Dopo le polemiche delle ultime settimane che hanno riguardato l'uso del vaccino AstraZeneca nel continente europeo, ecco la decisione assunta dall'Unione Europea

"Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la scadenza dell’attuale contratto, prevista alla fine di giugno".

Lo ha detto il commissario al Commercio interno europeo Thierry Breton su France Inter. "Non abbiamo rinnovato l’ordine dopo giugno - ha sottolineato - Vedremo cosa succederà".

