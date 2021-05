Massimo Galli, direttore dell’Istituto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ha annunciato l’intenzione di prendersi una pausa dalla televisione. L'infettivologo, in collegamento con L’Aria che tira su La7 ha affermato che «per almeno 15 giorni ho da lavorare, da studiare, da fare altro. Se non emergono fatti straordinari nuovi preferisco fare a meno non solo di andare in televisione ma anche di rilasciare interviste».

© Riproduzione riservata