L’alfabeto del Covid dalla A alla Z

A come Anticorpi: si sviluppano con il vaccino ma anche con un Actimel ogni mattino.

B come Brusaferro: il presidente dell’Istituto superiore di sanità che con le immunizzazioni vuol regalare libertà.

C come Contact tracing: il tracciamento dei contatti di un positivo entrato a regime in modo tardivo.

D come Drive-In: postazioni allestite in spazi aperti, anche dove prima si facevano i concerti.

E come Estero: fuori dall’Italia con più facilità puoi andare ma al rientro in casa devi stare.

F come Focolaio: un gruppo più o meno vasto di contagiati che in un’area circoscritta fa impennare i dati.

G come Gregge: l'immunità da tutti agognata. Un traguardo più mistico che realistico.

H come Hotel per Covid: meglio andare in vacanza in qualsiasi altra stanza.

I come Immuni: l’app da pochi scaricata con una storia decisamente sfortunata.

L come Lockdown: comprende dure restrizioni che in passato hanno fatto cantare dai balconi.

M come Mascherina: dispositivo di protezione individuale divenuto un must facciale.

N come No-Vax: rifuggono dalle somministrazioni criticandone aspramente le funzioni.

O come Ordinanze: emanate a iosa da sindaci e presidenti di Regioni a tutela delle rispettive popolazioni.

P come Pfizer: il primo vaccino arrivato in Italia con ottimismo che promette di salvaguardare il nostro organismo.

Q come Quarantena: isolamento di durata variabile, nei secoli scorsi 40 giorni, poi con la pandemia 14, 10, 5 se si rientra in Italia dall'estero. Numeri mutevoli, osservanze ingannevoli?

R come RT: da sigla automobilistica del Togo, di Reutlingen e di Tarnobrzeg a indice di contagio. Sopra quota 1 meglio andare adagio.

S come Smart working: il lavoro intelligente dell'oggi e del domani che richiede più tute e pigiami.

T come Tamponi: antigenici o molecolari in molti laboratori inducono i titolari a speculare.

U come Usca: Unità speciali di continuità assistenziale che nelle abitazioni dei positivi danno supporto fondamentale.

V come Virologo: figura professionale tornata in auge da un anno e mezzo a questa parte, richiesta tra un pò anche su Marte.

Z come Zone rosse: territori blindati, in cui vigono le più severe restrizioni che chiudono in casa intere generazioni.

© Riproduzione riservata