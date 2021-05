Camionista ubriaco ferma il tir in corsia di sorpasso dell’A1 e si addormenta in cuccetta

Ha fermato il tir in corsia di sorpasso dell’A1, nel tratto aretino, e si è messo a dormire nella cuccetta dell’autoarticolato. E’ accaduto la notte scorsa, secondo quanto riferito dalla polizia stradale il cui intervento, si spiega, ha evitato il peggio. Il camionista, si spiega ancora, era «sotto l’effetto di sostanze alcoliche», essendogli stata riscontrata una positività all’etilometro pari a 1,33 g/l. All’uomo, un trentenne di nazionalità croata, è stata subito ritirata la patente di guida e sequestrato il tir per tre mesi. E' stato poi deferito all’autorità giudiziaria.

Riscontrate altre violazioni amministrative riguardanti le modalità del trasporto per un ammontare di novemila euro. L’intervento della polizia stradale risale alle 3: al numero unico dell’emergenza 112 era stato segnalato un mezzo pesante fermo in corsia di sorpasso, a fari spenti, lungo la carreggiata sud. Sul posto intervenute due pattuglie della sottosezione di Battifolle che hanno prima bloccato il traffico diretto verso Roma al fine di scongiurare incidenti e poi sono andati a controllare il tir, con targa austriaca, che trasportava una gru, trovando il conducente sdraiato in cuccetta. Gli agenti hanno quindi provveduto a far liberare la corsia, a riaprire al traffico la carreggiata e poi hanno proceduto ai controlli con l'etilometro che hanno dato esito positivo.

© Riproduzione riservata