Covid, la proposta di Bassetti: via la mascherina a 20 giorni dalla prima dose di vaccino

«Dopo 20 giorni dalla prima dose del vaccino anti-Covid leviamo l’obbligo di indossare la mascherina per chi è vaccinato». Lo chiede al Governo l'infettivologo genovese Matteo Bassetti «per dare un segnale di ritorno alla normalità in sicurezza». «Allunghiamo anche la durata del green-pass per i vaccinati a 12 mesi. - aggiunge - Perché deve durare solo 6 mesi? Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italica e la poca reattività di alcune istituzioni rischiano di uccidere la ripartenza».

Bassetti: Rt è vecchio, con vaccini paradigma cambia

«Oggi bisogna cambiare il paradigma con cui si affronta questa infezione. L’indice Rt è vecchio. Va bene quando c'è una elevatissima circolazione di virus, oggi con i vaccini il paradigma è cambiato». Lo ha detto il primario della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, a Tv2000 ospite del programma 'Il mio medicò. «È bene che anche a livello ministeriale e del Cts - ha aggiunto Bassetti - si cambi rapidamente la modalità di gestione di questa pandemia. Il rischio è che ci ritroveremo ad avere Regioni che hanno ospedali vuoti, Rt vicino all’1 e diventano arancioni o rosse. E questo è evidentemente un errore. Non si può continuare a valutare le Regioni sulla base unicamente dell’indice Rt che può andare bene in alcune situazioni ma certamente non oggi, con le vaccinazioni in crescita».

