Covid: in Italia 3.455 positivi in 24 ore e 140 vittime. Cts: la pandemia è sotto controllo

Sono 3.455 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.753 . Sono invece 140 le vittime in un giorno, 93 ieri. Inoltre, sono 118.924 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 202.573. Il tasso di positività è del 2,9%, stabile rispetto al 2,8% di ieri.

Sono 1.754 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 25 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 69 (ieri 60). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.024 persone, 110 meno di ieri.

Covid: Abrignani (Cts), la pandemia è sotto controllo

«La pandemia è sotto controllo, nel senso che non solo scende il numero degli infettati, ma soprattutto la percentuale di positivi al tampone scende sotto il 3%, era al 6% il 26 aprile» al momento delle riaperture. Così Sergio Abrignani, immunologo dell’Università Statale di Milano, membro del Comitato tecnico scientifico (Cts), a Sky Tg24. «Le riaperture del 26 aprile potevano essere pericolose, ma ci siamo comportati bene - ha affermato -. I bambini nonostante la riapertura delle scuole non sono stati gli 'untorì che molti si aspettavano». «Si vede la luce in fondo al tunnel, che è la vaccinazione», ha detto ancora.

