In gravi condizioni bambino investito da furgone mentre era in bici a San Costantino Calabro (Vibo)

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a San Costantino Calabro nel Vibonese. Per cause tutte da accertare un furgone, intorno alle 17, ha investito un bambino di 10 anni che si trovava alla guida della sua bicicletta. Il ragazzo, alunno presso la locale scuola primaria, dopo un primo intervento sul posto di una equipe del 118 dell’ospedale civile di Vibo Valentia, è stato trasportato in condizioni preoccupanti, per via di un forte trauma cranico, con l’elisoccorso all’ospedale “Pugliese- Ciaccio” di Catanzaro. Nell’impatto il ragazzo sarebbe caduto per terra battendo violentemente la testa. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Un altro bambino che si trovava con lui è rimasto, per fortuna, praticamente illeso. Avrebbe, infatti, riportato solo qualche lieve escoriazione.

Il sinistro si è verificato in via IV novembre nei pressi dell’edificio della scuola elementare. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della locale stazione per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

