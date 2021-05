Mattarella: "Sono vecchio, tra 8 mesi potrò riposarmi"

«Tra otto mesi il mio incarico termina, come sapete l’incarico di Presidente della Repubblica dura sette anni, io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo alle domande di alcuni bambini in una scuola primaria di Roma.

«Quando mi è stato chiesto se ero disposto a essere eletto presidente della Repubblica - ha spiegato Mattarella- mi sono preoccupato perchè conoscevo quanto sia impegnativo e faticoso il compito del presidente. Ma ci sono due cose che aiutano: ho chiamato intorno a me dei collaboratori molto bravi che mi aiutano a decidere in modo tempestivo e appropriato. Poi in Italia in base alla nostra Costituzione non c'è un solo organo che decide ma tanti organi diversi, le decisioni sono distribuite tra tante persone». «Le decisioni che toccano di più la vita dei cittadini - ha detto il presidente- le prende il governo molte le prende il governo. Il presidente della Repubblica deve conoscere tutto, seguire tutte le decisioni degli altri per poter eventualmente intervenire con dei suggerimenti. L’attività è impegnativa ma tra otto mesi il mio incarico termina».

© Riproduzione riservata