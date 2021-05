Agenzia delle entrate 730 precompilato: ecco come accedere con il servizio online INPS

Agenzia delle entrate 730 precompilato: è possibile visualizzare la dichiarazione dei redditi precompilata dal Fisco (modelli 730 e Modello Redditi Persone fisiche), dal 19 maggio sarà poi possibile accettare, integrare o modificare i dati. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate.

I dati messi a disposizione dei contribuenti sfiorano 1 miliardo, con l'aggiunta, da quest'anno, delle informazioni sul bonus vacanze, sulle spese scolastiche e sulle erogazioni liberali agli istituti scolastici. Al primo posto le spese sanitarie che raggiungono 718 milioni. Il 730 deve essere inviato entro il 30 settembre, il Modello Redditi Persone fisiche entro il 30 novembre.

Utilizzando il servizio online INPS è possibile accedere al 730 precompilato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

A chi è rivolto

Per informazioni sui soggetti destinatari del servizio, le modalità di utilizzo e altri dettagli si rimanda a quanto pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Come funziona

Eseguita l'autenticazione, il sistema di accesso INPS reindirizza l'utente all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate per la fruizione del servizio online “730 precompilato”.

Per i CAF e gli altri intermediari abilitati, ma anche per i singoli contribuenti che gestiscono in modo autonomo il proprio 730 precompilato, è disponibile il manuale d’uso (pdf 2MB) sulla presentazione del modello 730/2020 con sostituto d’imposta INPS. Il manuale contiene indicazioni utili a determinare il modello di dichiarazione dei redditi più efficace per i contribuenti che percepiscono prestazioni erogate dall’Istituto e a scegliere correttamente il sostituto d’imposta (sostituto d’imposta INPS, altro sostituto o presentazione diretta del modello “Redditi PF”).