Il cardinale messinese Franco Montenegro lascia la diocesi di Agrigento: una vita per i migranti

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Agrigento presentata dal cardinal Francesco Montenegro. Una vita spesa per i migranti, quella del cardinale messinese anche ex presidente di Caritas Italiana. Da ricordare che Lampedusa è nella diocesi guidata finora da Montenegro; il cardinale compie proprio oggi 75 anni, l’età in cui si presentano le dimissioni. Gli succede mons. Alessandro Damiano, finora arcivescovo coadiutore della medesima arcidiocesi.

Era il 23 febbraio 2008 quando l’allora Papa Benedetto XVI lo nominò arcivescovo di Agrigento succedendo a Carmelo Ferraro. Nel maggio 2013 è divenuto presidente della Commissione episcopale per le migrazioni della CEI. L’8 luglio 2013 è il cardinale ad accogliere Papa Francesco a Lampedusa nel suo primo viaggio da pontefice. Nel 2015 proprio il Papa lo ordina cardinale e nello stesso anno diventa presidente della Caritas.

“Vi lascio con l’augurio di essere Chiesa della Misericordia. Il Papa mi ha chiesto di andare a Roma", ha detto oggi il porporato presiedendo la Messa crismale ad Agrigento.

