Covid, il virologo Pregliasco ha pochi dubbi: “A luglio senza mascherine”. E sulla terza dose...

Sarà necessaria una terza dose di vaccino? «Possibile, è ancora tutto da capire. Noi pensiamo che la copertura del vaccino duri per 9-12 mesi, ma lo capiremo via via». Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore Irccs Galeazzi di Milano, a Cusano Italia Tv. «In questa fase - ha spiegato - si completerà il primo giro di vaccinazione, poi sulla base dell’andamento epidemiologico è possibile che ci debba essere una terza dose, magari aggiornata con nuove varianti, quelle attuali sono tutte coperte dal vaccino. Probabilmente bisognerà fare come per l’influenza, cioè richiami vaccinali magari per i più fragili e i più esposti finché questo virus non sparirà o si adatterà ancora meglio. Io penso che rimarrà tra i piedi ancora per 2-3 anni, però la convivenza sarà più civile».

Quando si potranno togliere le mascherine?

«Man mano recupereremo le nostre libertà» e «ad esempio a luglio probabilmente potremo togliere la mascherina all’aperto. In Inghilterra hanno già iniziato a togliere l’obbligo in alcuni locali chiusi», ha concluso.

