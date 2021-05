Carlo Ancelotti dice addio all'ex moglie Luisa Gibellini. La mamma di Davide e Katia si è spenta all’età di 63 anni a causa di una lunga malattia che non le dato lasciato scampo. Subito dopo il match tra il suo Everton e il Manchester City, Ancelotti ha raggiunto l'Italia per poter stare accanto alla sua ex moglie negli ultimi momenti di vita.

© Riproduzione riservata