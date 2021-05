Scontrini "pazzi" a Positano, 46 euro per due caffè, acqua e due coca cola

A Positano, nel cuore della costiera Amalfitana in una delle località più belle della penisola Sorrentina, domenica scorsa una cliente di un bar si è vista recapitare uno scontrino da 46 euro! Due caffè (al costo di 10 euro l'uno), due coca cola (10 euro l'uno) e due bottiglie di acqua frizzante da mezzo litro (3 euro l'uno).

Sta impazzando nel web la foto dello scontrino pubblicata sui social dalla cliente che, abbastanza contrariata, ha pubblicato la foto dello scontrino.

Non è la prima volta che la nota località turistica affacciata sul Golfo di Salerno finisce sotto i riflettori per gli scontrini "salati". Nell'estate del 2013, due turisti italiani spesero 12 euro per una insalata, 8 euro per una granita, ma soprattutto 9 euro per una bottiglia d'acqua. Anche in quel caso i turisti, contrariati, pubblicarono la foto dello scontrino sui social network, generando tantissimi commenti e interazioni, da parte di utenti per la maggior parte indignati.

