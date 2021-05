Covid, discoteche riaperte in zona bianca... ma vietato ballare

Discoteche aperte per le tre Regioni che dovrebbero finire in zona bianca, secondo il prossimo monitoraggio. E’ quanto dispongono le tre ordinanze a cui stanno lavorando i governatori di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Il provvedimento - che riguarda la riapertura di tutte le attività da lunedì nel rispetto delle linee guida, compreso il settore del wedding - prevede che i gestori delle discoteche saranno autorizzati solo per i servizi di bar e ristorante, ma non sarà possibile ballare in pista.

Solinas, Fedriga e Toma stanno lavorando a tre provvedimenti analoghi, che riguardano la riapertura di tutte le attività nel rispetto delle linee guida.

L’accordo raggiunto ieri tra governo e Regioni prevede che in zona bianca cessi il coprifuoco e i governatori possano riaprire tutte le attività, anticipando il calendario dell’ultimo decreto di Draghi che vale per le zone gialle. Ma escludeva le discoteche, la cui riapertura non è ancora prevista nel calendario stilato dal governo.

