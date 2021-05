Milano: gli aizzano contro un pitbull, carabiniere spara al cane

Ha scagliato il suo pitbull contro un carabiniere, che è stato morso più volte prima al braccio destro e, poi, a entrambe le gambe. Dopo aver tentato in ogni modo di divincolarsi dal cane, il militare aggredito ha sparato 2 colpi contro l’animale che, ferito, si è allontanato. Il 22enne, con precedenti, che ha aizzato il cane contro il militare, è stato arrestato per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il militare è ricoverato in osservazione al Policlinico di Milano. E’ successo intorno all’una della scorsa notte a Milano, alle colonne di San Lorenzo.

© Riproduzione riservata