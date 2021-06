La scomparsa di Saman, l'Ucoii emetterà una fatwa contro i matrimoni combinati e l'infibulazione

Alla luce del caso di Saman Abbas, ragazza pakistana scomparsa nel Reggiano, dopo aver denunciato i genitori che volevano imporle un matrimonio combinato, «l'Ucoii emetterà - in concerto con l’Associazione Islamica degli Imam e delle Guide Religiose - una fatwa contro i matrimoni combinati forzati e l’altrettanto tribale usanza dell’infibulazione femminile». Lo scrive sul suo sito la stessa Unione delle Comunità Islamiche d’Italia. Questi, osserva l’Ucoii, «sono comportamenti che non possono trovare alcuna giustificazione religiosa, quindi assolutamente da condannare, e ancor di più da prevenire».

Ragazza scomparsa: spunta video 18enne pachistana con indagati

Negli atti della Procura c'è un altro video di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa da più di un mese, mentre esce di casa con alcuni degli indagati per non fare più ritorno. E’ quanto riporta un articolo del Resto del Carlino, aggiungendo che è l’ultima video che mostra la giovane ancora in vita. La ragazza risiedeva a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il padre, la madre, lo zio e due cugini della 18enne sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere.

