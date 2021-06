Studio ministero Israele, casi di miocardite dopo dosi Pfizer tra i più giovani

Il ministero della sanità israeliana ha reso noto di aver trovato un numero di miocardite - infiammazione del muscolo cardiaco - in giovani uomini che hanno ricevuto il vaccino Pfizer e che queste sono probabilmente legate alla immunizzazione. La Pfizer - citata da Haaretz - ha sottolineato di non aver osservato un tasso più alto della malattia di quanto normalmente si riscontra nella popolazione generale. I casi in Israele - ha detto il ministero - sono stati 275 tra il dicembre dello scorso anno e il maggio 2021 su oltre 5 milioni di vaccinati. La maggior parte dei pazienti - secondo lo studio effettuato dal ministero - non sono stati più di 4 giorni in ospedale e il 95% di questi casi sono stati definiti leggeri. Lo studio del ministero ha quindi rilevato che «c'è un probabile legame tra chi ha ricevuto la seconda dose di Pfizer e la miocardite nei giovani uomini tra i 16 e i 30 anni». La Pfizer - citata dal quotidiano - ha risposto di essere a conoscenza dello studio israeliano aggiungendo che non è stato stabilito un link causale tra vaccino e infiammazione.

