Autostrada del Sole: scontro tra due mezzi pesanti, grave un 50enne

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lungo l'autostrada A1, all'altezza di Casalbaroncolo, al chilometro 119 Nord.

Per cause anfora in corso di accertamento due camion sono stati coinvolti in un tamponamento, poco prima delle 10 di mattina: ad avere la peggio uno dei due camionisti che è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'ambulanza infermieristica di Parma, oltre ai Vigili del Fuoco di Parma che hanno estratto il conducente dalle lamiere: il camionista 50enne è stato trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione del Maggiore con l'elisoccorso, arrivato da Bologna.

© Riproduzione riservata