Una 58enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 questa mattina in via Trionfale, a Roma, dopo essere caduta in un tombino profondo circa due metri. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco. La donna è stata estratta dal tombino e i sanitari l’hanno trasportata in ospedale in codice rosso per dinamica. Nella caduta la donna avrebbe riportato diverse fratture. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.

