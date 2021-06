Folle mattinata ad Ardea, uomo spara in strada: uccide un anziano e due fratellini

«Attenzione. Tutti chiusi in casa c'è una persona che spara nel consorzio». «Rimanete a casa! Sembra ci sia una persona armata che gira per Colle Romito», scrive un altro utente. Questi sono alcuni dei tanti appelli che stanno rimbalzando in questi minuti sui gruppi social di Colle Romito, il consorzio nel comune di Ardea, vicino Roma, dove questa mattina una persona ha sparato in strada colpendo un anziano e due bambini.

Tantissime le chiamate arrivate al Numero di emergenza Nue 112 che ha attivato i soccorsi. Dalle primissime informazioni sembra che a sparare sia stato un uomo che si è poi allontanato. Colpiti due bambini e un anziano. Sul posto i carabinieri di Ardea, Anzio e Pomezia che hanno avviato ricerche.

Nonostante i soccorsi, non ce l'ha fatta l’anziano centrato con una pistola dall'uomo. Erano in corso i tentativi per salvare i due bimbi che erano con lui, anche se non sono stati spostati dal luogo della sparatoria, nonostante l’arrivo delle due eliambulanze.

Sul posto sono arrivati anche i familiari dei piccoli. Uno dei due bambini coinvolti nella sparatoria avvenuta nel consorzio Colle Romito è morto in tarda mattinata, mentre l'altro si trovava in gravissime condizioni e c'erano sono poche speranze che potesse salvarsi e infatti, il piccolo non ce l'ha fatta. I due bimbi erano fratelli non avevano vincoli di parentela con l’altra vittima che è un anziano. «Sono appena tornato dal luogo dove è accaduto il fatto, la parte alta di Colle Romito, un villaggio residenziale. I presenti e le forze dell’ordine ci dicono che qualcuno ha sentito degli spari, la persona che potrebbe aver sparato è stata già identificata, sembra sia una persona instabile che già aveva manifestato comportamenti ostili. Si pensa che il tutto sia accaduto per futili motivi. Ma ancora non sappiamo nulla di preciso» ha detto Mario Savarese, sindaco di Ardea.

L’uomo si è poi barricato in un appartamento. Sul posto i carabinieri.

© Riproduzione riservata