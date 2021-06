L'Ema ribadisce su Astrazeneca: "Vaccino valido per tutti"

La posizione dell’Ema su AstraZeneca non è cambiata: «Il bilancio rischi-benefici resta positivo e il vaccino resta autorizzato per tutta la popolazione». E’ quanto precisa la stessa Ema in una nota riferendosi alla «disinformazione» scaturita da una dichiarazione di un loro esperto mal interpretata e pubblicata su un quotidiano.

Il ministro Speranza: "Le evidenze scientifiche sono cambiate"

«Col passare delle settimane le evidenze scientifiche» sul vaccino di AstraZeneca «in modo particolare sono cambiate. Questa è la verità. Ma è la comunità scientifica che ci guida». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza. «Se un vaccino è raccomandato sopra o sotto i 60 anni, non è una scelta politica. Chi ci ha guidato sono le agenzie regolatorie, il Cts gli esperti che nella vota si sono sempre occupati di questo che possono cambiare opinione. Perché quando hai a che fare con elementi nuovi può esserci una mutazione», ha detto il ministro.

