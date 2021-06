Covid, via mascherine da luglio. Variante Delta: non si esclude stop voli da Gran Bretagna

Lo stop all’obbligo di mascherine anche all’aperto arriverà «verosimilmente ai primi di luglio». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radiouno. «Abbiamo oltre il 50% della popolazione con almeno una dose di vaccino», ha ricordato. Sulla data per togliere la mascherina «lasciamola decidere al Cts, ma io personalmente non andrei oltre i primi di luglio, e non è una data a caso, è collegata con quante persone abbiamo già raggiunto con almeno una dose di vaccino».

Intanto, però, il flop del vaccino anti-Covid Curevac «complica i piani vaccinali un pò di tutti, ovvero di coloro che contavano sui quei milioni di dosi di Curevac; però noi al momento avevamo fatto il programma con quello che abbiamo, perchè Curevac non era ancora approvato: dunque, al momento, con le dosi che abbiamo si prosegue con la vaccinazione e dovremmo mantenere i tempi di una protezione di comunità per la fine dell’estate» ha detto a Rai Radio1 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

«Francamente al momento, con la situazione attuale del virus, non prenderei dei rischi facendo il vaccino AstraZeneca (AZ) o qualunque vaccino a vettore virale prevalentemente a persone sotto i 50 anni e di sesso femminile. Quindi io mi atterrei all’indicazione»ha continuato Sileri in merito all’ipotesi del Lazio di vaccinare con una seconda dose AZ chi ne facesse richiesta avendo avuto la prima dose con lo stesso vaccini. "Anche fosse un solo caso di sospetta trombosi in un soggetto sotto 60 anni - ha detto - con la circolazione attuale bassa del virus, è un rischio da non prendere».

Sull'ipotesi di un blocco dei voli dalla Gran Bretagna, «molto dipenderà per la decisione la certezza o meno che la variante Delta non eluda i vaccini a nostra disposizione: questo è il nodo vero, perchè se elude i nostri vaccini allora è chiaro che un blocco dei voli dalla Gran Bretagna potrebbe essere necessario».

