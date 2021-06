Provvedere a prenotare gli over 60 e "comunicare alla struttura commissariale entro il 15 luglio prossimo il numero di soggetti impossibilitati ad aderire alla campagna per motivi sanitari e il numero di soggetti che hanno manifestato la volontà di non aderire alla campagna, suddiviso per classi di età». Lo scrive il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, in un passaggio della sua lettera inviata oggi alle Regioni. (ANSA)

