Trovato morto in cella il fondatore dell'antivirus McAfee

Il fondatore dell’antivirus McAfee, John McAfee, è stato trovato morto nella cella di un carcere di Barcellona in cui era detenuto. Lo riportano El País ed altri media iberici, citando fonti penitenziarie. Si teme che si sia suicidato. McAfee, 75 anni, era stato arrestato all’aeroporto di Barcellona lo scorso ottobre, in quanto ricercato dalle autorità degli Stati Uniti come presunto evasore fiscale. Oggi il tribunale spagnolo dell’Audiencia Nacional ha dato l’ok all’estradizione negli Stati Uniti. (ANSA)

