Vaccini: lieve calo di dosi a luglio. Figliuolo: "Rispetteremo il piano nazionale"

Sono circa 13,2 milioni le dosi di Pfizer utilizzabili nel mese di giugno, a cui andranno aggiunte - nello stesso periodo - 2,1 milioni di Moderna, per un totale mensile di vaccini a RNA messaggero pari a 15,3 milioni. Lo rende noto la struttura commissariale per l’emergenza Covid-19. Per il mese di luglio, sempre con riferimento a Pfizer e Moderna, è prevista la disponibilità di un quantitativo di circa 14,5 milioni di dosi, rispettivamente 12,1 milioni di Pfizer e 2,4 di Moderna, che assicureranno anche le vaccinazioni eterologhe, per gli under 60 che hanno fatto come prima dose il vaccino AstraZeneca.

«Ieri ho sentito Figliuolo, mi ha detto che mi manda 15mila Pfizer tra le riserve nazionali quindi questo ci consente di riaprire il portale e di dare il senso che se a luglio avremo un pò meno vaccini non saranno tali da impedirci la campagna di vaccinazione che abbiamo impostato e la garanzia che le prenotazioni saranno rispettate». Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha risposto a chi gli chiedeva della situazione dei vaccini attesi in Toscana nelle prossime settimane. «La differenza tra le consegne di giugno e quelle di luglio sarà di 0,8 milioni di dosi, pari al 5% circa, in termini percentuali». Lo rende noto la struttura commissariale riguardo le consegne di Pfizer e Moderna.

«Nel terzo trimestre dell’anno, luglio, agosto e settembre, le previsioni relative ai vaccini a Rna messaggero sono assolutamente coerenti con l’obiettivo del piano, che prevede - a livello nazionale - la vaccinazione entro fine settembre dell’80% della platea delle persone che possono sottoporsi a vaccinazione», conclude la struttura.

