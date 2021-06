Draghi: la variante Delta crea incertezza sulla ripresa. Von der Leyen: vaccinatevi

«La variante Delta sta creando incertezza anche sulla ripresa economica». Lo ha detto il premier Mario Draghi a Bruxelles, mettendo in guardia su possibili nuove ondate: «A settembre - ha detto - non vogliamo trovarci nella stessa situazione dello scorso anno. In un anno avremo pure imparato qualcosa». «In Inghilterra vediamo come la diffusione della variante Delta stia creando incertezza nella ripresa economica su cui l’Inghilterra era avviata molto bene. Non vogliamo trovarci in questa situazione né soprattutto, in autunno, quando ricominciano le scuole, quando i trasporti tornano ad essere pieni, non vogliamo trovarci nella situazione dello scorso anno. E’ passato un anno, avremmo pure imparato qualcosa...», ha detto il premier in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue.

Contro variante Delta più tamponi e sequenziamento

L’Italia «deve continuare e aumentare tamponi e sequenziamento per difendersi» dalla variante delta del Covid. Inoltre «dobbiamo individuare i focolai, reagire e affrontarli».

«Non vogliamo ritrovarci nella stessa situazione dello scorso autunno» ha aggiunto Draghi.

Draghi: difformità e confusione, l'Ema va riformata

Draghi ha proseguito dicendo che «è presto per dire» come riformare l’Ema «però ho sollevato io stesso il tema e c'è stata una certa convergenza. E’ un aspetto complesso ma certamente nell’ultimo anno abbiamo visto una certa difformità di pronunciamenti tra Ema e le autorità nazionali, esitazioni - certamente anche dovute al fatto che tutti apprendevamo in corso d’opera - però si è vista una notevole confusione. Credo che Ema abbia bisogno di essere rinforzata per avere i poteri che le spettano e che altre agenzie esercitano in altri Paesi, pensiamo agli Usa».

Von der Leyen: variante delta preoccupa, vaccinatevi

«Per il fine settimana almeno il 60% degli adulti saranno vaccinati con almeno con una dose, ed il 40% con entrambe le dosi. Questo è necessario a causa della variante delta» che preoccupa. «La soluzione è vaccinare, vaccinare, vaccinare». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del vertice.

Merkel: con la variante Delta fine pandemia non è vicina

Alla luce dell’ampia diffusione della variante Delta, sempre più dominante anche nel nostro Continente, non possiamo purtroppo dire di essere già alla fine della pandemia o che ci stiamo avvicinando alla fine». Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al termine del vertice europeo. «Nel Regno Unito e in Israele stiamo assistendo a un aumento dei casi e anche dei ricoveri» e «posso solo sottolineare ancora una volta di indossare le mascherine all’interno degli edifici e non rinunciare al distanziamento per evitare di nuovo il diffondersi della pandemia», ha aggiunto.

Covid: in Gb 95% contagi legati ora a variante Delta

I contagi da Covid legati nel Regno Unito alla variante Delta, importata dall’India nei mesi scorsi, sono ormai pari al 95% dei totale dei nuovi casi. Lo certifica Public Health England (Phe), struttura del servizio sanitario nazionale, pubblicando inoltre un calcolo aggiornato secondo cui - fra contagi certi e probabili - la diffusione di questa variante sarebbe cresciuta del 46% la settimana scorsa sull'isola con 35.000 nuovi casi stimati.

© Riproduzione riservata