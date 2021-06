Agguato nella notte a Taranto, 21enne ucciso con un colpo di pistola al petto

Omicidio la scorsa notte in via Capecelatro nella semiperiferia di Taranto. Vittima il 21enne Alessio Serra. L’agguato è avvenuto mezz'ora dopo la mezzanotte. Quando il personale del 118 lo ha soccorso in strada, in via Capecelatro, dove è avvenuto l’agguato, il giovane era ancora in vita. E’ morto dopo poco in ospedale nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita. Fatale il colpo di pistola che lo ha raggiunto al petto. Alla notizia del decesso, in tanti, tra familiari e amici della vittima, si sono riversati nel nosocomio dove si sono vissuti momenti di fortissima tensione fronteggiati con difficoltà dalle forze di polizia, che hanno dovuto anche ricorrere a dei rinforzi.

Il 21enne è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto; quattro o cinque i colpi che sarebbero stati esplosi. Sull'omicidio indaga la Polizia.

La vittima avrebbe precedenti per spaccio di droga e quindi il delitto potrebbe essere riconducibile a quest’ambito ma al momento gli investigatori considerano più ipotesi. La zona in questione in passato è stata spesso oggetto di blitz delle forze di polizia che hanno smantellato piazze di spaccio, effettuato arresti e sequestrato sostanze stupefacenti.

