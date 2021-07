Furto di oppioidi in ospedale a Milano, indagata caposala. Cos'è e come uccide il Fentanyl

E’ stata una boccetta fuori posto di Fentanyl, un farmaco oppioide usato come potentissimo analgesico a insospettire il personale dell’ospedale Niguarda di Milano. E’ uno dei medicinali più utilizzati nel mercato illegale a scopo stupefacente ma, in questo caso, come racconta "Il Corriere della Sera", non hanno un ruolo le mafie del dark web (dove il Fentanyl viene venduto a 8 dollari al grammo) ma la vicenda di una caposala che se ne appropriava, come scoperto gli agenti della Polizia a cui i responsabili del Niguarda si erano rivolti quando hanno capito che non era un banale errore. I poliziotti hanno ricostruito il "tragitto" del Fentanyl e sono arrivati all’infermiera.

Durante una perquisizione in casa sua è emersa un’altra boccetta di farmaco. La caposala ha ammesso di essere schiava della droga e di essere arrivata a 12 dosi al giorno, una quantità potenzialmente letale. E’ ora indagata per possesso di stupefacente e peculato mentre l’ospedale l’ha sospesa ed ha avviato l’iter per le procedure disciplinari.

Che cos'è il Fentanyl e quali sono i suoi effetti

È un oppiaceo sintetico ma non nasce come droga a scopo ricreativo. Sintetizzato per la prima volta nel 1960 da Paul Janssen, il Fentanyl - riporta Wired - è un antidolorifico molto potente che viene usato per la gestione del dolore, specialmente quello oncologico, mentre in combinazione con altre sostanze viene impiegato per l’anestesia.

I Centers for disease control and prevention (Cdc) americani lo definiscono da 50 a 100 volte più potente della morfina, mentre l’European monitoring centre for drugs and drug addiction gli attribuisce una potenza almeno 80 volte superiore alla morfina. Il farmaco magico, però, è finito presto nel commercio illegale, venduto come sostituto economico dell’eroina.

“Chi lo assume non cerca lo sballo”, ha spiega Massimo Barra, fondatore di Villa Maraini, Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana per le tossicodipendenze.. “I principali acquirenti americani sono persone che lo hanno assunto per un periodo dietro prescrizione medica per alleviare il dolore e ne è diventato dipendente. Poi ci sono i membri della middle class che preferiscono acquistarlo illegalmente perché è più economico”. C’è poi chi non sa nemmeno di assumerlo perché è stato utilizzato per potenziare altre droghe, tra cui l’eroina.

“Quando parliamo di Fentanyl non ci riferiamo a una realtà univoca. Si possono ottenere molecole diverse appartenenti tutti alla famiglia dei fentanili. Parliamo però sempre di un antidolorifico potentissimo, al punto che chiamarlo “antidolorifico è riduttivo. Non si può prescrivere il Fentanyl per un male al ginocchio perché c’è il rischio che le persone più disponibili ne diventino dipendenti. Che è quello che è accaduto”.

Come uccide il Fentanyl

Non è l’unico antidolorifico a creare dipendenza, è ‘solo’ il più pericoloso. Uccide con solo 1 milligrammo per inalazione o anche per contatto. In Usa la dipendenza da oppiacei è stata dichiarata emergenza nazionale dal presidente Donald Trump. Secondo le autorità Usa i farmaci oppiacei hanno provocato 400.000 morti per overdose dal 1999 al 2017.

