Papa Bergoglio, notte tranquilla dopo l'operazione al colon: sarà dimesso tra 5 giorni

Notte tranquilla per papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli, la prima dopo l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto ieri sera, programmato per una stenosi diverticolare del sigma, e al quale il Pontefice «ha reagito bene», secondo il bollettino diffuso in tarda serata. Fonti ospedaliere riferiscono informalmente di un decorso post-operatorio regolare. Il Papa, stando alle previsioni, dovrebbe restare al Gemelli per almeno cinque giorni al decimo piano della struttura, negli stessi locali che in passato hanno ospitato i ricoveri di Giovanni Paolo II.

L'intervento a cui è stato sottoposto Papa Bergoglio - a detta degli esperti - non è particolarmente complesso, anche se di una certa importanza (vi è la resezione di un tratto del colon). L’operazione, cominciata alle 18:30 è durata cinque ore, prima in laparoscopia, poi a cielo aperto. E ovviamente, data l’età del Pontefice (84 anni), a preoccupare erano soprattutto i rischi legati all’anestesia generale. Dopo una degenza di almeno 5 giorni, Bergoglio potrà riprendere la vita di tutti i giorni.

La notizia del ricovero di Papa Francesco è arrivata a sorpresa nel primo pomeriggio. Poche ore prima il Pontefice aveva recitato l’Angelus insieme ai fedeli in piazza San Pietro. E se i suoi predecessori, al termine della recita mariana, annunciavano i propri ricoveri, Francesco, con il suo consueto stile familiare ha annunciato invece la sua prossima visita pastorale, in Slovacchia, dal 12 al 15 settembre, passando dall’Ungheria, dove a Budapest era già stata programmata la sua partecipazione alla messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale.

Nessun clamore, anzi: aveva scherzato con i numerosi pellegrini slovacchi presenti «sono contenti gli slovacchi, lì!». A posteriori si comprende perchè Francesco, al termine dell’Angelus del 27 giugno scorso abbia richiesto ai fedeli di pregare per lui «in modo speciale». «Il Papa ha bisogno delle vostre preghiere! Grazie. So che lo farete», aveva detto. Quindi, in modo «anonimo», intorno alle 13, è arrivato nella struttura ospedaliera. L’auto che lo accompagnava non riportava alcun segno di riconoscimento. Nessuna scorta, tranne il suo autista e un suo stretto accompagnatore. Solo i medici direttamente coinvolti erano a conoscenza del suo arrivo, nessuno tra i degenti e nemmeno il personale del policlinico si è accorto di quello che stava accadendo.

