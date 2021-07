Coronavirus, oggi in Italia aumentano i casi ma scende il tasso di positività

Sono 907 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 480 di ieri (dato influenzato come sempre dai pochi tamponi post-weekend) e soprattutto dei 679 di martedì scorso: per il quinto giorno di fila si registrano più contagi rispetto allo stesso giorno della settimana precedente, a conferma che il trend di calo, che durava da 14 settimane, ha iniziato a invertire la rotta. I tamponi sono 192.424, 118 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende lievemente allo 0,5% (ieri 0,6%).

I decessi sono 24 (ieri 31), di cui 2 sono recuperi dei mesi scorsi della Regione Umbria. Le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 127.704.

Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che scendono di 4 unità (ieri -6) con 11 ingressi del giorno, e sono 187 in tutto, mentre i ricoveri ordinari sono 66 in meno (ieri -27), 1.271 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Sicilia con 144 nuovi positivi; seguono Lombardia (+129), Campania (+108), Veneto (+97), Puglia (+60) e Lazio (+58). Nessun nuovo positivo in Val d’Aosta e Molise. I casi totali salgono così a 4.264.704.

I guariti sono 1.835 (ieri 1.582), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.094.421. Gli attualmente positivi diminuiscono di 952 unità (ieri -1.133), e scendono a 42.579 in tutto, di cui 41.121 in isolamento domiciliare. (AGI)

