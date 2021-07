Bimba muore a 4 anni di otite. Condannata pediatra "superficiale e poco accorta"

Il gip del tribunale di Brescia ha condannato a due anni per omicidio colposo la pediatra di Nicole Zacco, la bambina di quattro anni morta nel 2018 a causa di un’infezione derivata da un’otite non curata. «Superficiale e poco accorta. Ha abbattuto pesantemente le probabilità di sopravvivenza della bambina» avevano scritto i consulenti medici della Procura di Brescia. L’avvocato della dottoressa bresciana aveva chiesto l’assoluzione. «Nessuno mi ridarà indietro mia figlia, ma con questa sentenza otteniamo almeno un pò di giustizia per quanto è accaduto» ha commentato il padre della bambina presente in aula.

© Riproduzione riservata