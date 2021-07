Violenza nel Reggiano: accoltella la compagna, poi si uccide lanciandosi dal tetto

Ha accoltellato la compagna, ferendola, poi si è suicidato. È accaduto intorno alle 14 in località Mazzalasino di Scandiano, nel Reggiano. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sull'accaduto, i due hanno innescato una violenta lite al termine della quale l’uomo ha sferrato alcune coltellate alla donna, poi è salito sul tetto della villetta dove vivevano lungo la provinciale pedecollinare e si è buttato giù.

La convivente è rimasta cosciente e ha chiamato i soccorsi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione: l’uomo, 44 anni, era già morto. La donna, coetanea, è ora ricoverata all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Si trova in gravi condizioni, ma secondo i primi accertamento stando a quanto riferiscono gli inquirenti non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori stanno cercando di risalire ai motivi della discussione sfociata in tragedia.

