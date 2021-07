Papa Francesco in ripresa, esami soddisfacenti. Ieri ha celebrato la Messa

«La giornata di Papa Francesco è stata tranquilla, con il decorso clinico atteso. Gli esami del sangue sono soddisfacenti e prosegue le cure prescritte». Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni, dopo il ricovero di una settimana fa al Policlinico “Gemelli” di Roma dove è stato a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon ed eseguito dal prof. Sergio Alfieri.



Bergoglio sta meglio, «sta riprendendo gradualmente il lavoro e continua a passeggiare nel corridoio dell’appartamento – aggiunge Bruni -. Nel pomeriggio ha celebrato la Santa Messa nella Cappellina privata e in serata ha consumato la cena comunitariamente con quanti lo assistono in questi giorni».

