Entra in mare per fare pipì: attaccato da uno squalo in Brasile. Muore in ospedale

Un uomo ubriaco è morto a seguito di un'aggressione subita da uno squalo dopo che si era tuffato in mare. Il fatto è avvenuto lo scorso sabato in Brasile. Marcelo Rocha Santos, 51 anni, il nome della vittima, è stato morso ad una mano e ad una gamba nelle acque antistanti la spiaggia di Piedade a Jaboatao dos Guararapes. L'uomo è stato soccorso e poi trasportato all'ospedale di Recife dove è stato dichiarato morto. L'attacco è avvenuto vicino a un'area della spiaggia dove c'erano stati 12 precedenti attacchi di squali. Un bagnino era in servizio in quel momento, ma non è stato in grado di impedire l'aggressione. A raccontare le circostanze, e che l'uomo fosse entrato in mare per urinare dopo aver bevuto, è stato un amico che era con lui. È entrato in acqua intorno alle 14, quando il tempo era diventato nuvoloso e il mare stava diventando agitato. "Era con un mio amico che era con lui in mare. Improvvisamente, ha visto l'uomo che lottava. C'era molto sangue nell'acqua" ha raccontato. A riportare la notizia il Daily Mail.

© Riproduzione riservata