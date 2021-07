Belluno, morto nel sonno a 18 anni dopo aver avuto il mal di testa. Indagato un medico

La piccola comunità di Sedico nel Bellunese è in lutto dopo la prematura scomparsa di Davide Bistrot, giovane di diciotto anni morto dopo essere stato in ospedale a seguito di un forte mal di testa e dimesso poco dopo dopo essere stato sottoposto ad una flebo. Tornato a casa, è stato ritrovato senza vita nel suo letto dalla mamma Barbara.

Davide è il figlio di Paolo Bistrot, ex palleggiatore di Serie A1 e della nazionale, nonché fratello dell'azzurrino Alessandro Bistrot, schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana Under 17 (lo stesso Bistrot ha giocato a Vibo in Calabria ad Aprile scorso il torneo di qualificazione ai campionati Europei di categoria).

La Procura di Belluno ha infatti aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia, con il perito Cirnelli che assumerà l'incarico all'inizio della prossima settimana, per scoprire le cause del decesso di Davide. Come riporta il Corriere delle Alpi, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati un medico, ma il numero potrebbe allargarsi.

Il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, l'intero Consiglio Federale e tutta la pallavolo italiana si stringono attorno alla famiglia Bristot e ad Alessandro per la prematura scomparsa di suo fratello Davide. Alessandro Bristot, impegnato in questi giorni con la nazionale U17 agli Europei di categoria in Albania, ha fatto ritorno in Italia in queste ore e la nazionale allenata da Monica Cresta ha giocato con il lutto al braccio.

