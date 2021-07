Bianchi: "A settembre scuola in presenza, ma attendiamo Cts. Spero i ragazzi si vaccinino"

«Abbiamo chiesto al Comitato tecnico scientifico di fare le proprie considerazioni, stiamo attendendo il definitivo dato del Cts, ma questo è il modo con cui stiamo affrontando la situazione». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi rispondendo ad un senatore a proposito del rientro a scuola a settembre, subito dopo aver rivolto un appello affinché tutti i ragazzi si possano vaccinare. «Sul piano vaccinale, faccio un personale appello affinché tutti i ragazzi si vaccinino». ha proseguito Bianchi, durante il Question time. «Per quanto riguarda il personale docente - ha proseguito - siamo ad un livello tale che ci permette di dire che siamo prossimi ad un risultato, abbiamo raggiunto circa l’80% delle vaccinazioni seppur ci sono delle differenze regionali. Questo è il modo con cui stiamo affrontando questa situazione».

«Ricordo che nel decreto Sostegni bis le scuole statali potranno contare su 350 milioni di euro per tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli ambienti scolastici e per gli stessi fini sono stati destinati ulteriori 60 milioni alle scuole paritarie». «Per gli enti locali - ha specificato il ministro Bianchi - sono stati attribuiti altri 70 milioni per l’affitto di locali e noleggio di strutture per aumentare il numero degli spazi dedicati alla didattica. Non solo, ma nel Sostegni bis abbiamo chiesto ulteriori risorse per gli incarichi temporanei del personale Ata e personale docente». Il ministro ha, infine, spiegato, che «con il ministero delle Infrastrutture e il ministero degli Interni, nel Sostegni bis abbiamo stanziato 450 milioni per potenziare servizi aggiuntivi di trasporto scolastico. E’ anche prevista la possibilità per gli uffici scolastici regionali di stipulare convenzioni con operatori economici di servizio di trasporto. Le scuole - ha concluso - potranno accedere anche ad un fondo di 50 milioni destinato a finanziare i piani per gli spostamenti. Su questo rimangono comunque attivi i Tavoli prefettizi».

© Riproduzione riservata