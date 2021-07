Morti in casa madre e figlio: ritrovati dopo due mesi

I corpi senza vita di una madre di 72 anni e di un figlio di 48 sono stati rinvenuti ieri mattina dai carabinieri in un appartamento nel rione Pilastro, in periferia a Bologna. I due erano morti da mesi, almeno da un paio, probabilmente per cause naturali anche se la Procura

disporrà accertamenti. A darne notizia è l’edizione bolognese del Resto del Carlino.

In base a quanto riporta il quotidiano, la donna, Maria Giovanna Pulega, era stesa sul letto, mentre il figlio, Riccardo Ziveri, che avrebbe compiuto oggi gli anni, è stato trovato davanti all’ingresso del bagno. Gli inquirenti sembrano escludere una morte violenta, a chiedere aiuto ai carabinieri è stata una nipote che non aveva più notizie della zia e del cugino. Madre e figlio non lavoravano, non erano seguiti dai servizi sociali e avrebbero vissuto grazie alla pensione del marito e padre morto sei anni fa.

