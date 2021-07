Cos'è la variante Lambda? Arriva dal Perù e si è già diffusa in 30 paesi

La variante SARS-CoV-2 Lambda, nota anche come lineage C.37, è stata rilevata per la prima volta in Perù nel dicembre 2020. Il 14 giugno 2021, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'ha denominata Variante Lambda e l'ha designata come variante di interesse.

Attualmente è diffuso in almeno 30 paesi del mondo e potrebbe essere più resistente ai vaccini COVID-19 rispetto ad altri ceppi e più contagiosa della variante Alpha o Gamma.

I primi campioni della variante Lambda sono stati rilevati in Perù nel dicembre 2020 e ad aprile 2021 oltre l'80% dei nuovi casi di COVID-19 in Perù provenivano dalla nuova variante. A giugno 2021, la variante Lambda aveva iniziato a diffondersi in Sud America ed è stata rilevata in ventinove paesi in totale, specialmente in Argentina, Cile ed Ecuador.

L'OMS ha designato la variante Lambda come "variante di interesse" il 14 giugno 2021. A metà giugno 2021, secondo il Ministero della Salute peruviano, il 90,6% dei nuovi casi di COVID-19 ad Arequipa e il 78,1% dei nuovi casi a Cusco erano la variante Lambda. Il 6 luglio l'Australia ha segnalato il suo primo caso di variante Lambda in un viaggiatore d'oltremare che era stato in un hotel di quarantena del New South Wales ad aprile.

Il paese è stato letteralmente assediato dalla variante lambda: inizialmente segnalata nella capitale, Lima, nell'agosto 2020, ad aprile 2021 rappresentava il 97% di tutte le sequenze in Perù. Lambda adesso è già in giro per il mondo e un recente rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) afferma: "Lambda è stata associata a tassi sostanziali di trasmissione comunitaria in più paesi, con una prevalenza crescente nel tempo in concomitanza con l'aumento dell'incidenza di COVID-19".

