Aereo scomparso in Siberia: tutti sopravvissuti i 17 passeggeri (anche 4 bimbi)

E’ stato avvistato l’aereo di cui si erano perse le tracce in Siberia e tutti i passeggeri ed equipaggio risultano sopravvissuti. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Ria Novosti, citando il ministero delle Emergenze. L’aereo stava volando da Kedrovy a Tomsk con 17 persone a bordo (4 bimbi a bordo) quando è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza.

«Non ci sono vittime nell’atterraggio d’emergenza dell’An-28». Lo ha detto il servizio sanitario regionale a Interfax. «Secondo i dati preliminari, tutti i passeggeri e l’equipaggio dell’aereo sono vivi, nessuno è morto», ha detto la fonte dell’agenzia. I soccorritori si preparano ad atterrare vicino all’aereo. Il volo era operato dalla compagnia locale "Siberia legkaya aviazia" (Aviazione leggera siberiana) e doveva atterrare a Tomsk. All’inizio del mese, un An-26 è precipitato nella regione orientale russa della Kamchatka, uccidendo tutte le 28 persone a bordo. Gli Antonov - coinvolti in diversi incidenti negli ultimi anni - sono aerei prodotti all’epoca dell’Unione sovietica e sono ancora in uso in tutta l’ex Urss per trasporto civile e militare.

