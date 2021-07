Green pass, chi non lo ha rischia multe fino a 400 euro e chiusura dei locali per 5 giorni

Sono ore decisive per quel concerne le nuove regole che delimiteranno l'uso del green pass. Entro mercoledì della prossima settimana è prevista la cabina di regia che verrà convocata e presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi e subito si terrà il Consiglio dei Ministri con l'obiettivo di estendere, attraverso un apposito decreto, l'obbligo del green pass anche ai viaggi a lunga percorrenza nell'utilizzo di mezzi di trasporto come treni, aerei o bus. Ma lo strumento potrebbe essere esteso anche a palestre, cinema, teatri, concerti ed in tutti quei luoghi e contesti dove è più elevato il rischio di assembramento. Il green pass servirà anche eventualmente in discoteca ed è abbastanza chiaro che l'obiettivo del governo è quello di provare a prevenire nuove chiusure in virtù di un ritorno importante della pandemia di coronavirus nel nostro paese con i casi in aumento in tutte le regioni.

Chi non possiede il green pass rischia multa di 400 euro

Ma nel caso non si possegga il green pass cosa potrebbe accadere? Tra le ipotesi che circolano sono previste multe salatissime fino a 400 euro se i clienti delle attività saranno sprovvisti della documentazione richiesta, vale a dire il documento che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. D'altra parte, i gestori dei locali rischiano cinque giorni di sospensione. Per quel che concerne i controlli invece, il Garante per la Privacy ha specificato che potranno farli solo le forze dell'ordine, ma a i gestori dei locali saranno tenuti a verificare se i propri clienti siano in possesso del green pass.

