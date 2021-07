Lequile, ex direttore di banca in pensione freddato a colpi di pistola da due killer

Giovanni Caramuscio, 69 anni, ex direttore di banca in pensione, è l’uomo ucciso a colpi di pistola nella tarda serata di ieri a Lequile, piccolo comune a sud di Lecce. L’uomo si era recato allo sportello bancomat della filiale del Banco di Napoli, in via San Pietro in Lama, dove sarebbe stato raggiunto da due persone, forse per un tentativo di rapina. Dalla pistola impugnata da uno dei due sconosciuti sarebbero partiti diversi colpi calibro 7.65. I due sono poi fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce.

Caramuscio era giunto nei pressi dello sportello bancomat in macchina insieme alla moglie che è rimasta nell’abitacolo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Pietro in Lama che hanno avviato le indagini che potrebbero avvalersi delle immagini eventualmente riprese dalla telecamere di videosorveglianza della zona.

