Il cadavere di una donna di 53 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato nel suo appartamento dalla polizia municipale, intervenuta ieri sera in via Ponchielli a Moncalieri, nell’hinterland torinese. Dai primi accertamenti medico legali, la morte della donna sarebbe da ricondurre a cause naturali e risalirebbe a sei mesi fa. La polizia locale indaga sul ritrovamento nel massimo riserbo, mentre proseguono gli accertamenti.

