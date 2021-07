Muoiono nello spazio di 8 giorni: padre, madre e figlia. Non erano vaccinati

Sono morti tutti e tre nello spazio di 8 giorni. Padre, madre e figlia. E' accaduto a Torre del Greco, erano tutti ricoverati all'ospedale di Boscotrecase. I loro polmoni non hanno retto. Le vittime avevano rispettivamente 89, 85 e 58 anni. Solamente l'uomo aveva qualche patologia, mentre le due donne erano in buona salute. Ma nessuno dei tre era vaccinato. E il bollettino familiare "rischia" perfino di aggravarsi: anche l'altro figlio della coppia è infatti ricoverato in ospedale, sempre per Covid. L'uomo non sa ancora della morte dei genitori e della sorella: si trova nell'ospedale Cotugno di Napoli.

